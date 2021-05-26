Galatasaray'da gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi!

Galatasaray'da gözler İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran'da yayımlayacağı yeni genelgeye çevrildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 12:13
Galatasaray'da seçim tarihi olarak belirlenen 19 Haziran'ın ardından gözler İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı yeni genelgeye çevrildi.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre; Bakanlığın son genelgesinde, sivil toplum kuruluşlarının, genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran'a kadar ertelenmişti.

Koronavirüs salgını çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak tedbirlerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yeni genelge kapsamında, genel kurulların yapılmasına izin verilip verilmeyeceği, izin verilirse hangi şartlarda gerçekleştirilebileceği netleşecek.

Eğer genel kurullara izin çıkmazsa, Galatasaray Kulübü'nde yeniden seçim tarihi belirlenecek. Bu durumda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime kadar görevine devam edecek. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.