Galatasaray'da gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi!

Galatasaray'da seçim tarihi olarak belirlenen 19 Haziran'ın ardından gözler İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı yeni genelgeye çevrildi.



Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre; Bakanlığın son genelgesinde, sivil toplum kuruluşlarının, genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran'a kadar ertelenmişti.



Koronavirüs salgını çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak tedbirlerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yeni genelge kapsamında, genel kurulların yapılmasına izin verilip verilmeyeceği, izin verilirse hangi şartlarda gerçekleştirilebileceği netleşecek.



Eğer genel kurullara izin çıkmazsa, Galatasaray Kulübü'nde yeniden seçim tarihi belirlenecek. Bu durumda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime kadar görevine devam edecek.



