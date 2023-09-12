Galatasaray'da gençlik ateşi! Orta sahaya iki yerli

Galatasaray Transfer Haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ın 2 futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da gençlik ateşi! Orta sahaya iki yerli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2023 10:48
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve 2023-24 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaptığı yıldız transferleriyle manşetleri süsleyen Galatasaray, 2 de genç futbolcuyu renklerine bağlıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı kırmızılı takım, uzun süredir ilgilendiği genç gurbetçi oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ün transferlerini bitirmeye hazırlanıyor. İki futbolcu da sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı.

Bayern II'de forma giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın ön libero, Dortmund U-19 Takımı'nda oynayan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ise 8 numara pozisyonunda görev yapıyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery