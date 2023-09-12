Galatasaray'da gençlik ateşi! Orta sahaya iki yerli

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve 2023-24 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yaptığı yıldız transferleriyle manşetleri süsleyen Galatasaray, 2 de genç futbolcuyu renklerine bağlıyor.
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Sarı kırmızılı takım, uzun süredir ilgilendiği genç gurbetçi oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ün transferlerini bitirmeye hazırlanıyor. İki futbolcu da sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı.
Bayern II'de forma giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın ön libero, Dortmund U-19 Takımı'nda oynayan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ise 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.
Yaptığı yıldız transferleriyle manşetleri süsleyen Galatasaray, 2 de genç futbolcuyu renklerine bağlıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı kırmızılı takım, uzun süredir ilgilendiği genç gurbetçi oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ün transferlerini bitirmeye hazırlanıyor. İki futbolcu da sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı.
Bayern II'de forma giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın ön libero, Dortmund U-19 Takımı'nda oynayan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ise 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.