Galatasaray'da Gabriel Sara çok arandı

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, şimdiden yokluğunu hissettirdi.
Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlanan ve ligdeki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gabriel Sara, Hatayspor karşılaşmasında da oynamadı.
Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti. Oyun kurulumunda ise Sara'nın ekstra işleri, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu tarafından yapılamadı.
Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlanan ve ligdeki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gabriel Sara, Hatayspor karşılaşmasında da oynamadı.
Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti. Oyun kurulumunda ise Sara'nın ekstra işleri, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu tarafından yapılamadı.