Galatasaray'da futbolculara ve Torrent'e tepki!

Galatasaray tribünleri Adana Demirspor maçı öncesinde futbolculara ve teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da futbolculara ve Torrent'e tepki!
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16 Mayıs 2022 20:39
Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor maçı önceskindeki ısınma sırasında sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.

Taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları, "Aşkımız renklere, sizlere değil." diye protesto etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.

Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösteresinde bulundu.

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