Galatasaray'da futbolculara ve Torrent'e tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor maçı önceskindeki ısınma sırasında sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.



Taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları, "Aşkımız renklere, sizlere değil." diye protesto etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.



Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösteresinde bulundu.





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