Galatasaray'da Fenerbahçe tartışması bitti!

Süper Lig'de Galatasaray için bitime 4 maç kalırken sarı-kırmızılılar İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmadan son hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasına şampiyon olarak çıkacak.
Şampiyonluğun garantilenmesi halinde son maçta Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kupa töreni yapılacağı iddiaları ortaya atılırken yönetimin de gündeminde bu konu vardı. Bazı yöneticiler bunun için TFF'ye şimdiden başvurulmasını isterken ağırlıklı bölüm ise buna karşı çıktı ve "Daha şampiyon olmadık" yorumunu yaptı.
Sabah Gazetesi'ne konuşan Galatasaraylı bir yönetici ise "Biz sadece 3 maçımıza bakıyoruz. Onları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Bizim gündemimizde kupa töreni yok" yanıtını verdi.
Şampiyonluğun garantilenmesi halinde son maçta Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kupa töreni yapılacağı iddiaları ortaya atılırken yönetimin de gündeminde bu konu vardı. Bazı yöneticiler bunun için TFF'ye şimdiden başvurulmasını isterken ağırlıklı bölüm ise buna karşı çıktı ve "Daha şampiyon olmadık" yorumunu yaptı.
Sabah Gazetesi'ne konuşan Galatasaraylı bir yönetici ise "Biz sadece 3 maçımıza bakıyoruz. Onları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Bizim gündemimizde kupa töreni yok" yanıtını verdi.
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