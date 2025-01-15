Galatasaray'da fark kazanma alışkanlığı

Süper Lig'in ilk yarısını 50 puanla tamamlayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde "kazanma alışkanlığı" edindi.
Son dönemde istediği futbolu sergilememesine karşın kazanmaya devam eden sarı-kırmızılılarda bu durum, "En iyi takımlar bile bütün maçlarında güzel futbol sergilemiyor. Önemli olan kötü oynarken de kazanabilmek" diye yorumlandı.
Diğer taraftan üst üste 20. deplasmandan da galibiyetle ayrılması konusunda, "Bir sezonda çıkılan deplasman sayısından fazla bir rakam. Böyle bir istatistiğe belki de uzun yıllar ulaşılmayacak" yorumu yapıldı.
Son dönemde istediği futbolu sergilememesine karşın kazanmaya devam eden sarı-kırmızılılarda bu durum, "En iyi takımlar bile bütün maçlarında güzel futbol sergilemiyor. Önemli olan kötü oynarken de kazanabilmek" diye yorumlandı.
Diğer taraftan üst üste 20. deplasmandan da galibiyetle ayrılması konusunda, "Bir sezonda çıkılan deplasman sayısından fazla bir rakam. Böyle bir istatistiğe belki de uzun yıllar ulaşılmayacak" yorumu yapıldı.