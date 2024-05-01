Galatasaray'da Erden Timur'a büyük baskı!

Galatasaray'da seçimli kongre için geri sayım başlarken yeni yönetimde yer alıp almayacağı belirsiz isimlerin başında Erden Timur geliyor. Başkan Dursun Özbek, rahatsızlıkları bulunan Timur'u yeniden ekibine dahil etmek için ikna turlarına başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Erden Timur'a büyük baskı!
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01 Mayıs 2024 09:37
Galatasaray camiası yavaş yavaş seçim havasına girmeye başladı.

25 Mayıs'taki kongre öncesi mevcut başkan Dursun Özbek dışında henüz adaylığını açıklayan kimse olmadı. Özbek ise seçimde bir sürpriz yaşamamak adına işleri sıkı tutuyor ve yeni yönetim kurulunu mümkün olduğunca güçlü isimlerden kurmaya çalışıyor. Ancak bu yeni yönetimde olup olmayacağı en çok merak edilen isimlerin başında Erden Timur geliyor.

GÖSTERİLEN TAVIRDAN RAHATSIZ

Divan Kurulu toplantılarında üyeler tarafından sık sık eleştirilen Timur, camianın bir kısmı tarafından kendisine karşı gösterilen tavırdan rahatsız.

BAŞKANDAN İKNA TURLARI

Özbek ise Erden Timur'u bu kez Sportif A.Ş.'de değil, doğrudan seçilmiş yönetim listesinin içinde görmek istiyor. Timur şu an için son kararını vermiş değil, Özbek'in ikna turları devam ediyor. Başkan, bu konuda camiadan destek talebinde de bulundu.

HAMAMCIOĞLU ÇAĞRI YAPTI

Divan Kurulu'nun eski başkanlarından, son dönemin başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak, "Sayın Erden Timur'un yeni dönemde de Sayın Başkan ile devam ederek beraber başladıkları projeleri tamamlamalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.  

 
 

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