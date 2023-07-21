Galatasaray'da Emre Kılınç kararı verildi

Galatasaray'da Emre Kılınç, gelecek sezon planlamaları arasında yer almıyor. Deneyimli futbolcu için Anadolu'dan birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Emre Kılınç kararı verildi
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21 Temmuz 2023 14:43
Galatasaray'da Emre Kılınç, gelecek sezon planlamaları arasında yer almıyor. Deneyimli futbolcu için Anadolu'dan birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI YETERLİ BULUNMADI

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirdikten sonra kulübü Galatasaray'a geri dönen Emre Kılınç hakkında son karar verildi. Kamp döneminde de bekleneni veremeyen Emre Kılınç ile yolun sonuna gelindi.

Galatasaray'ın Avusturya kampında şans bulan ancak beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, artık gelecek sezon planlamaları arasında yer almıyor.

ZORLUK ÇIKARTILMAYACAK

Sarı Kırmızılılar ile bir yıllık kontratı kalan deneyimli futbolcu için Anadolu'dan birçok takımın devrede olduğu öğrenildi. Emre'nin gidişi konusunda da yönetimin herhangi bir zorluk çıkarması beklenmiyor.   

 
 

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