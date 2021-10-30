Galatasaray'da Elneny'de anlaşma tamam!

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Elneny'de anlaşma tamam!
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30 Ekim 2021 12:14
2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor. İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

ANLAŞMA TAMAM

İngiliz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Mohamed Elneny ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Mohamed Elneny 2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.


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