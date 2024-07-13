Galatasaray'da Efe Akman'la yeni imza!

Galatasaray, iç transferde 18 yaşındaki genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılılar, orta sahada görev yapan Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, ''Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.



GALATASARAY PERFORMANSI



Ön libero pozisyonunda görev yapan Efe Akman, A takımla 2 resmi maça çıktı.





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