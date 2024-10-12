Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!





Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

21:39: "ELBETTE HATALARIM VAR"





-Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Elbette hatalarım var. Bizi yoracak en büyük şey, sizlere mahcup olmak. Beraber çalıştığım arkadaşlarımın hepsi Galatasaray'da büyüdü. Çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul, bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar tartışılmaz. Size verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık. Bundan sonraki dönemde de elimizden geleni yapacağız. Vereceğiniz bütün kararlara saygılıyız."





21:37: "SÖZ VERDİĞİMİZ RAKAMLARA ÇOK YAKLAŞTIK"







21:35 ÖNERGE KABUL GÖRMEDİ

Florya'nın ihalesi sonrası gelen tekliflerin genel kurula getirilmesi hakkında verilen önerge, Galatasaray Kulüp Üyeleri tarafından reddedildi. Dursun Özbek, önergenin oylamasından önce 'reddedilmesi' önerisinde bulunmuştu.





"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"



21:03 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Galatasaray hepimizin. Sadece Galatasaray sevgisiyle, bu kulübe koşulsuz hizmet için geldik. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte ilerlemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Amacımız Galatasaray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü şekilde devretmek. Bu zamana kadar ne başardıysak sizin desteğinizle gerçekleştirdik. Konuşalım, tartışalım, doğru diyalog ve samimi yaklaşımla en iyisine ulaşalım. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir gücün durması mümkün değil. Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum."







21:00: DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ



Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi.



20:30:

Galatasaray Sportif AŞ Eski Başkan Vekili Erden Timur da genel kurula son saatlerde katılım sağladı.





20:00 "3 SENE UEFA'YA GİDEMEDİN, ANLATTILAR MI?"



-Galatasaray Kulübü Üyesi Mustafa Manav:

"Mourinho'yu da algı sistemine eklediler. 'Türkiye'ye gelmeden önce bazı şeyler anlatılmıştı zaten' diyor. Ne anlatıldı sana? 2011 kupasının neden Trabzon'da değil de Fenerbahçe'de olduğu mu anlatıldı? Juventus ikinci lige düştü, o takım neden düşmedi, onu anlattılar mı sana? 3 sene UEFA'ya gidemedin, onu anlattılar mı?"





19:40: "KANARYADAN POST, FENER'DEN DOST OLMAZ"



-Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener:

"Ezeli rekabeti biz 2000'de bitirdik. 3-4 senedir de 3'er 3'er atarak perçinlendik. Gelelim ebedi dost bölümüne. Siz hiç dostunuza haysiyetsiz, şerefsiz dediniz mi? Peki dostlarınız size bunu dedi mi? 'Her sene böyle, Cimboma böyle' diyen adam başkan oldu. Dost mu diyeceğiz? Bir dost bunların sicili bozuk der mi? Onların seviyesine ineyim. Kanaryadan post Fener'den dost olmaz."

19:32 "G.SARAY MARKASININ KALBİ KIRILDI"



-Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener: "

Türkiye'nin dünyada 2 markası var. 1. Mustafa Kemal Atatürk 2. Galatasaray. Galatasaray markası Türkiye'ye Drogba, Muslera, Hagi, Icardi, Osimhen getirdi. Biz İstanbul'dan bir tane uçak kaldırdık, kime? Zalewski denilen açgözlü Polonyalı için! Bu adam 350 bin Euro alıyordu, 3 milyon Euro'ya kadar çıktık. Bonservisinde, 1 milyondu, 12 milyona kadar çıktık. 4 dakikada Osimhen alan Galatasaray markası bu açgözlü Polonyalı'yı alamadı. 4 gün oralarda süründük. Galatasaray markasının kalbi kırıldı!"







19:15

Galatasaray Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda saat 19.15 itibarıyla 26 konuşmacı daha sırada bekliyor.





18:50: Galatasaray Kulübü Üyesi Osman Tanburacı:

"Bu sene Galatasaray şampiyon olur da 25. şampiyonluğunu alır, 5. yıldızı göğsüne takarsa, o bizim kuyumuzu kazmaya devam eden kurum 30 sene gerimizde kalır! Bakın 30 sene! 1 sene, 3 sene, 5 sene değil! Aklımızı başımıza toplayalım arkadaşlar."







17.39 "SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ TINMAZOL NASIL HALA GÖREVDE?"

- Galatasaray Kulübü Üyesi Rana Filiz:





"Ben 20.051 Rana Filiz. 19 yaşımdayım. Geçtiğimiz hafta cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledildi. Onlar da 19 yaşındaydı. İkbal'in de Ayşenur'un da bugün bizimle nefes alıyor, gülüyor, hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor ve gençliklerini yaşıyor olmaları gerekirdi. Onlar artık bizimle değilken ben buradaysam eğer onlar için, katledilmiş tüm kadınlar için sesimizi duyurmak zorundayız. Türkiye'de 1 Ocak 2024'ten beri 298 kadın, kadına yönelik şiddetten dolayı hayatını kaybetti. 298 kadın! Bu kadınlara arasında eminim adını duyduğumuz, hala faili belirlenememiş 8 yaşındaki Narin, uğradığı cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Bebek de var. Ancak ne acıdır ki adını bir kez haberlerde duyduğu ya da sosyal medyada okuduğu, artık unuttuğu onlarca, yüzlerce kadın var 298 kadın arasında. Kadına şiddet sadece cinayetlerle sınırlı değil. Her gün kadınlar okul yolunda, işe giderken, otobüste, sokakta, ev içinde sözlü fiziksel ekonomik duygusal istismarla karşılaşıyor. Hepimiz Beyoğlu'nda tacize uğrayan, belki müdahale edilmese çok daha fazlasına maruz kalacak kadını duyduk. Salınan şüpheler sosyal medyanın tepkisiyle tekrar göz altına alındılar. Bu olay bizim duyduğumuz, kamunun güçlü tepki verdiği tek bir olay. Maalesef her kadının hikayesini duyup onlara yardımcı olamıyoruz. Her gün sayısız kadın, failini şikayet edemiyor veya belki de şikayet ediyor ama gerekli işlemler yapılmıyor. Tüm bu olanlardan sonra her kadının içindeki öldürülecek miyim, tacize uğrayacak mıyım korkusu her geçen gün artıyor. Artık güvende hissetmiyoruz. En temel hakkımız yaşama hakkı için her gün mücadele ediyoruz. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Güvende hissettiğimiz, öldürülmekten korkmadığımız bir dünyaya ihtiyacımız var. Bunun için uğraşmamız, çalışmamız gerek. Değişim oturduğumuz yerde her gün katledilen kadınları görüp, birkaç dakika üzülüp, ardından adlarını bile hatırlamadan devam ederek hiçbir aksiyon almadığımız sürece yaşanmayacak. Ben ve diğer Galatasaraylı kız arkadaşlarım, beraber bazı projeler yaratma aşamasındayız. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bu düzenin bozulmasına ufak da olsa katkımız olacak. Tüm kız kardeşlerime, kadınlarımıza borcumuzdur en azından denemek. Galatasaraylılar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız."

- Galatasaray Kulübü eski başkanı Mehmet Cansun:





"Real Madrid ile maç yapacağız, başkanıyla oturduk. 'Nereden para buluyorsunuz?' diye sordum, o dönem Madrid Belediyesi Real Madrid'in sahasını 525 milyon dolara satın aldı, yıllığı 5 milyon kiradan 25 yıllığına Real Madrid'e geriye kiraladı. Sonra Barcelona ile oynadık. Başkanıyla yemek yedik. Aynı soruyu onlara sordum. 'Parayı nereden buluyorsunuz?' dedim. 'Katalan bölgesinde altı tane kumarhane var. Altısının da hakları Barcelona'da. Biz veririz bunu anlaşarak kiraya' dedi. Bunu niye anlattım, bugün başkanımız Dursun da benim okuldan küçüğüm, kardeşim. Eğer siz Galatasaray gibi bir kulübü yöneteceksiniz nerede olursanız olun devletle ilişkilerinizin iyi olması lazım. Bu demek değildir ki bizim Dursun AK Partilidir, Tayyip Bey'in adamıdır, başka bir kimsenin adamıdır demek değil. Bizim mutlaka sıkıntılarımız var, doğrudur. Fazla para harcanıyordur, doğrudur. Ancak, birbirimizi üzmeden, kırmadan, nefretle kinle bakmadan, halledemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Biz kendimizi tanıdığımızdan daha kuvvetliyiz."

- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu:





"Maalesef ve maalesef artık Galatasaray, son zamanlarda skandallarla anılır olmuştur. Karaborsa rezaletini yaşadık. Kimse karaborsa olmadığını iddia edemez, olmuştur. Çünkü, karaborsayı düzenleyenler artık ayaklarını gazdan çektiler ki her maçtan 10 dakika önce bile bilet bulunuyor. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bunla yüzleşmemiz lazım. Yönetim kurulu üyelerinden hiç kimsenin buna dahil olduğuna inanmıyorum, iftiraya uğramalarına gönlüm el vermiyor. Onları müdafaa etmesi gereken kendileri değil sayın başkandır. Şeffaf olarak paylaşacaktı. Olağanüstü divan toplantısı yapıldı, ne çıktı Allah aşkına? TV yayınlarını gösterdi Sayın Başkan, onu itham eden öyle söylemedim, böyle söyledim, belgeler var vermem dedi. İş ortada kaldı. O arkadaşlar, divandan çıkıp kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldılar çocuk gibi. Bunu hak etmiyorlar ki. Bizim şeffaf iletişim olsaydı, genel kurulu üyeleri olarak onları basın önünde, rakipler önünde aslanlar gibi müdafaa ederdik. Kol kırılır yen içinde kalır, yok öyle bir şey. Hiç kimse karaborsa konusunu normalleştirmeye çalışmasın. Bu Galatasaray'ın üzerinde büyük bir leke olarak kalacaktır temizleninceye kadar. Bunu önce yöneticiler, sonra biz temizleyeceğiz."

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu:

"Stadyum isim sponsorluğu için yıllık 213 milyon, yanlış hatırlamıyorsam, para aldık dediniz. Bu parayı yüzde 45'le kırdırdığınızı neden söylemiyorsunuz? Kimlerden, hangi faktoring firmalarından teklif aldınız?"

- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu:





"Mali Durum iç açıcı değil. Denetleme kurulu raporunda var, borcumuz 25 milyar liradır. Borç alacak farkı 286 milyon dolar. Konsolide olarak beyan edilen kar 5.2 ama bunun enflasyon düzeltmesini yapınca rakam tam tersi. Enflasyon düzeltmesi ve gayrımenkul değerlendirmesinin kara yansımasıyla ilgili ilave yorumum da şudur; bu siyasi iradenin çıkardığı vergi tuzağıdır. Karınızı fiktif olarak artırıyorsunuz ve bunun üzerinden vergi vereceksiniz. Esas faaliyet konusundan zarar eden işletmeler yaşayamazlar, bu çok net. Ciromuzu artırmışız ama arttırdıkça zararımız artmış. Bunu çok dikkatli okumak lazım. Amasız fakatsız lakinsiz bu gerçekle yüzleşelim; Galatasaray'da kar falan yok. Çok önemli bir teori var; profit eşittir opinion cash reality. Cash paramız var mı, yok. Bakın hesaplara banka sıfır, kasa sıfır. 5.2 para kazandıysak hakikaten Florya'yı satmaya gerek yok."

14.40

- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: "Kısaca düne bakmak lazım. Dursun Özbek, 2022'de göreve geliş sürecini çok kısaca paylaşayım. Bildiğiniz gibi, 30 Nisan 2022'de yapılması gereken seçimler son anda 29 Nisan öğleden sonra iptal edildi. Kerameti kendinden menkul bir Galatasaray kulüp üyesi tarafından iptal ettiirildiği söylendi, inanıldı. Bu kişi binlerce ailenin, genç kadının hayatını mahveden bir örgütün eski üyesidir. Böyle bir durumda kalmış olmak, hukuk yoluyla Galatasaray genel kurul üyelerinin demokratik haklarını elden almak hepimizi çok yaraladı.





Bilahare, 2022 yılında 14 Mayıs'a kadar Sayın Özbek ile yaptığımız görüşmeler devam etmiştir. Kendisi aday olmayacağını defalarca teyit etmiştir. Sonra karar verrdi, 14 Mayıs'ta aday olacağını açıkladı. Aday olacağını açıkladığı süre içerisinde ve sonrasında yapmış olduğu Ankara ziyaretleri, siyasi turlar, Murat Kurum ile 2-3 defa görüşmesi ve en sonunda Süleyman Soylu'nun otelini ziyaret etmesi Sayın Özbek'in hangi iradenin desteği ve yönlendirmesiyle aday olduğunu ve seçildiğinin en güzel göstergesidir. Bunu herkesin bu şekilde bilmesi gerekiyor bir defa. O süreçte yapmış olduğumuz toplantılarda ne konuştuğumuz Cevat Genç, Ahmet Balca ve Osman Kocaman çok iyi bilirler. Onlar şimdilik bizde kalsın.





Bana sık sık Burak Elmas ile girdiğim yarışta, 40 oy farkla kendisi ipi göğüsledi, neden kendisini kürsüye çıkıp elini kaldırıp tebrik ettiğim, Sayın Özbek kazandığı zaman aynı jesti yapmadığım soruluyor. Bunu ilk defa anlatacağım. Bunun cevabı, neden Sayın Burak Elmas'ın elini kaldırarak yanaklarından öperek tebrik ettiğimi söyleyerek cevaplamak istiyorum. Bir defa Sayın Burak Elmas, Divan Kurulu'na seçim listelerimizi verdikten sonra benim listemdeki insanları ikna edip Sayın Dursun Özbek'in tabiriyle listemi patlatmaya çalışmadı. Allahtan benim listemdeki adamlar, adam gibi adamlardı, kadınlar da kadın gibi kadındı, hepsi dirayetle arkamda durdular.





Sayın Burak Elmas, seçim ofisimi arayarak seçim koordinasyonumu yapan Burak Okyay arkadaşıma tehdit ve hakaretler yağdırmadı. Özetle, ben Sayın Burak Elmas ile son derece centilmence yarış götürdük ve o kazandı. Sonuna kadar hak ettiği desteği almıştır benden."



14.11 Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ozan Korkut: "Fenerbahçe'nin medyatik yöneticisiyle, yöneticilerimizin son dönemde birkaç söz alışverişi oldu. Elbette bunlar sporda olacaktır ama samimiyet açısından ilgili kişinin, şirketlerimizden birinde ticari şirket ortağının, en yakın arkadaşım kişinin faaliyet ediyor olması gözden kaçmasın."







13.25 "Fenerbahçe'nin medyatik yöneticisiyle, yöneticilerimizin son dönemde birkaç söz alışverişi oldu. Elbette bunlar sporda olacaktır ama samimiyet açısından ilgili kişinin, şirketlerimizden birinde ticari şirket ortağının, en yakın arkadaşım kişinin faaliyet ediyor olması gözden kaçmasın."

Turcan Bolayır: "Vasıfsız bazı futbolcular da almışız. Vermişiz milyon avroları. Ondan sonra iki maç oynuyor, 'sakatım' diyerek memleketine gidiyor ve ameliyat oluyor. Buna da karşıyım ben. Yok mu burada Türkiye'de doktor?"

13.00 Verilen aranın ardından oturum tekrar açıldı. Üyelerin konuşmalarına geçildi.



12.15 Oturuma 45 dakika ara verildi.



12.00 Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Divan Kurulu Üyesi Mehmet Ağar da katıldı.







11.48 Galatasaray'ın gayrimenkullerinin değerleri: 14 milyar 236 milyon TL







11.43 Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Divan Kurulu Üyesi Mehmet Ağar da katıldı.Galatasaray'ın gayrimenkullerinin değerleri: 14 milyar 236 milyon TL

- Adnan Polat: "En iyi teklif meselesine insanlar takıldılar. Bu ne anlama geliyor diye baktığımız vakit, en yüksek verene değil en iyi teklif verene vereceğiz dedim, bazı arkadaşlar takılmışlar. Bu işi yapabilecek kapasitede bir firma mı? O çok önemli bizim için. Hasılat payında bize vereceği minimum yüzde, asgari toplam ne olacak? Vereceği avans miktarı çok önemli unsur. 70 milyon euro civarında bir borcu var faizli, Galatasaray'ın. Yılda getirdiği yük 30-35 milyon dolarlar civarında. Avans miktarı çok önemli.





Firmaların mali gücü çok önemli. İnşaatın süresi. Mali yeterliliğin yanında idari ve teknik yeterlilikleri olan geçmişi olan firmalar olması lazım, iş bitirme referansları olması lazım, tabii ki marka değeri olması lazım. Böyle bir dönemde bu işi bilen gayrımenkul firmaları, olaya şöyle yaklaşırlar, dinlediğimiz devletin üst düzey yöneticilerinin söylediği, 2025 yılında enflasyonun düşeceği şeklinde, o yönde de faizleri yüksek tutuyorlar. Böyle olacağına inanıyorum.





Kemal Derviş döneminde de aynı süreci yaşadık. Tüm Türkiye çok kızmıştı Derviş'e, 2 sene herkesin burnundan kan getirdiler, başka türlü çözülmüyordu. 2025'te aynısını yaşayacağız. Bizim şu avantajımız var, bu ihaleyi alacak olan firma bunla ilgili bize konsept bir proje getirecek. Önce mimari, sonra mühendislik projelerinin bitirilmesi, şartnamelerinin hazırlanması, bunun ruhsatının alınması bana göre 8 ay minimum sürecek. 2025 Eylül'de oraya kazma çakacak duruma geliriz, her şey rast giderse.











Bu dönemde de enflasyon düşecek, faiz de düşecektir. Kendi işimde bu prensipler çerçevesinde gidiyorum. İnşatta da satışların tekrar artacağını düşünüyorum. Yüzde 50 faiz aldığı bir yerde insanların gayrımenkule insanlar para yatırmıyorlar, realist görmüyorlar. Sektördeki satışlar bu yüzden düştü. Galatasaray'ın Floryası kurtuluş projesidir. Borçlarının sıfırlanacağı, bünyesinde büyük bir kaynağın olacağı proje olacak. O kaynağı da fon oluşturmak, o fonla kaynağı değerlemek, o fonla gelecek yönetimler genel kurulun kararıyla değerlendirilmesi şeklinde yaklaşımımız var. Buna Galatasaray genel kurulu karar verecek. Bir terslik, aksilik yok. Belli bürokratik süreçleri, normal zamanlarında takip ediyoruz. İnşallah Galatasaray'a hayırlı uğurlu olur."

11.35

11.25 Dursun Özbek:





"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak."





11.16

Dursun Özbek:





"Satılan tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Kime verilmiş, kimden talep gelmiş vs. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü, söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmayla olayları, failleri tespit etmek mümkün. Gelelim konumuza; kimse kusura bakmasın. Bu yapılanlar artık dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz. Biraz sabırlı olun. İfade etmeye çalıştım, konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPGM firmasıyla usulsüzlük denetimi konusunda anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuz incelemelerini yapıyor."





11.12

Dursun Özbek:









"Kombine ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye rakamları tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. 2023/24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50,168 koltuk kalıyor. Bunların 41,614'ünü kombine olarak sattık. Bu satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8,554. Kombine devir ortalamamız 6,166. Bu rakamlar tüm sezon boyunca devredilen ve satılan koltukların ortalaması. Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14,720 ortalamadır. 11,758 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satış sayısı ortalama 1,549'dur. 1,549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda satılan kişiler vardır. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var!"





11.00

Dursun Özbek:

"Derneğin Sportif AŞ'ye olan borcu... Bu rakamda henüz istediğimiz seviyede bir azalma sağlayamadık. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasıyla bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Yeni dönemde Kemerburgaz Tesislerimizi uzun süreliğine Sportif AŞ'ye kiralayarak bu borcu ödemeyi planlıyoruz."









10.58 10.58

Dursun Özbek

: "Gururla ifade etmek isterim ki, yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen TL bazında finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk defa azalmıştır. Bu borcu 2.4 milyar TL'ye düşürdük."









10.54 10.54

Dursun Özbek

: "Rekor kırarak 5.2 milyar liralık, 166 milyon euro'luk dönem sonu konsolide net karı elde ettik. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor."









10.52 10.52





10.50







10.49 10.49





10.48





10.46









10.36 10.36





10.34





10.24

Saat 10.00'da başlayan ve 12 saat süren genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulunun sunumlarının ardından üyelerin görüşleri alındı.Yaklaşık 50 üyenin söz aldığı kongrede, daha sonra yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti."Çok uzun bir süre değil... Çok kısa zaman içinde Florya'ya veda partisi yapacağız. 'Kemerburgaz'a merhaba' partisiyle de yeni tesise taşınmanın keyfini hep beraber çıkaracağız.""Karaborsa bilet konusunda birçok konuşmacı masumiyet karinesini vurguladı. Biraz sabırlı olun. Hukuka aksettiği için olayı çok sıkı takip ediyorum. Açılış konuşmasında da olduğu gibi taksire giren birisi varsa, gereğini yapacağımdan şüpheniz olmasın.""Bizler, sizlerin emanetinizi taşıyoruz. Zerre kadar endişeniz olmasın. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere gereken her şeyi yapıyoruz.""Sabah 10'dan beri herkes düşüncelerini özgürce konuştu. Galatasaray'ın en büyük özelliği bu. Fikri hür, vicdanı hür bir Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum."Kamu personelinin kusuru deniyor açıklamada. Galatasaray- Fenerbahçe maçı sonunda çıkan olaylarda, o gün görevli olan en üst rütbedeki kişi Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol nasıl hala görevde? Bu kişi hala görevde. O gün bariyerlerin açılması, içeri girilmesi, bir durum yaşandı ve bu göz ardı ediliyor. Galatasaray'da bile üstlenen yok! Elini kolunu sallayarak içeri girip insanlar orada darp ediliyor. Eğer Galatasaray olarak bu güçte değilsek, yani kamu tarafındaki sorumlularına bu bedeli ödetme noktasında eksikliğiniz varsa camiaya söyleyin bunu.""Küstah ve şımarık yalı çocuğunu bizim müsabakamızın bitiminden sonra yaşadığı yalısından stadyuma eskortla getiren, kapıda karşılayıp sporculara ait bölüme sokan, yanında getirdiği ismine adamlar diyeceğim kişilerle stadyum müdürümüzü darp edip, sahaya da çıkıp kulübümüz aleyhine ağır hakaretler eden, güya spor kulübü başkanı bu kişi ve o görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk mu sayın başkanım ve yönetim kurulu? Bu suç duyurusunu önce Valilik ve sonra İçişleri Bakanlığı'nda, bağımsız Türk adaleti önünde hesap sorulabilir hale getirdiniz mi? Getirdiyseniz ne netice aldınız? Galatasaraylılar bu soruların cevabını çok merak ediyor."Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında saat 15.30 itibarıyla 8. konuşmacı konuşuyor, 58 konuşmacı daha sırada bekliyor.Teknik aksaklığın giderilmesinin ardından genel kurul devam ediyor.Genel Kurula, kürsüdeki mikrofonun çalışmaması nedeniyle zorunlu ara verildi."İki yılda şampiyon olmanın getirdiği yüksek öz güvenle yeterli zihinsel hazırlığın yapılmadığını gördük. Avrupa'dan elendik. Bizim için başarı kriteri; Fenerbahçe'yi yenmek ve şampiyonluk olmamalı, Avrupa'da ilerlemek olmalı. Bu takımdan birileri gönderilecekse Şampiyonlar Ligi'nden elenince olmamalıydı. Yüksek öz güven, sayın teknik direktörümüze de bazen yansıyor."Adnan Polat: "İhale dosyasını tamamlama üzerine çalıştık, aşağı yukarı sonuna geldik. İki arsanın ortasından ince bir yol geçiyordu, oradaki prosedürler bitmek üzereydi. Niyetimiz kasım ayı başında ilana çıkmak şeklinde. İhale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız.Sadece 18 uygulamasıyla aradaki yolun giderilmesi var, kararları verildi, bürokratik prosedürleri sürüyor. Kasım ayı başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz. Kasım ayı içinde de bu duyuruyla 1 aylık süre vereceğiz dosya alanlara. 1 aylık aşağı yukarı süre vereceğiz. İlgili firmalar, gelip bize tekliflerini verecek.Teklifler şöyle olacak, ilk bir dosyanın iki zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesiyle ilgili bilgiler belgeler teminat mektupları olacak. Eksiği olanlara 1 hafta süre vereceğiz. Sonraki dönemde komisyonun huzurunda ikinci zarflar açılacak. Burada tekliflere bakılacak. Bunların içinde en iyi, en uygun gördüklerimizi seçeceğiz. Uygun gördüklerimiz yine açık artırmayla nihai rakamlarını vermesini isteyeceğiz.Dursun Özbek: "Forma sırt sponsorluğumuz... Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de benzer sözleşmeleri imzalayan dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onay aldık. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alalım, konu netleşsin, sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TFF vermiş olduğu izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Hiç kimse bu olayı tahrif etmeye çalışmasın.Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşın kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler."Dursun Özbek: "Öyle bir duruma düştük ki, karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bir soru sormak istiyorum, 18 kişiye soruşturma var gibi başlayıp, sonra yönetimdeki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoduları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim hem sizler hem camia için çok önemli. Yönetim olarak gerekli tüm araştırmaları yapıyoruz. Gerekli müracaatları yaptık. İç araştırma, profesyonel firmanın araştırılması, hukuğa gitmek, savcılığa duyuruda bulunmak. Bu konu konuşuldukça Galatasaray daha büyük zarar görecektir. Sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın çalışmaları nihayetlenmek üzeredir. Onun sonucuna göre tartışıp konuşmakta fayda var.Dursun Özbek: "Tüm bu gelirler, bizi konsolide brüt kar anlamında 14 milyon euro'luk önemli bir noktaya ulaştırdı. Son 10 senenin en büyük karına ulaştık. Tüm şubelerin giderlerini de ele alınca konsolidede brüt kar elde etmek çok değerli. Bu rakama gayrımenkul değerlemesi ve enflasyon muhasebesi dahil değildir."Dursun Özbek: "Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri geçen sene 75 milyon euro'ya ulaşarak rekor kırdı. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelirini ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan yaklaşık 25 milyon euro'ya ulaştık. Stadyum isim hakkı 9 milyon euro seviyelerine döndü. Saha kenarı reklamlarından önemli artış yakaladık."Dursun Özbek: "Büyümeyi sağlarken mali disiplini korumaya devam ediyoruz. Çalışan maliyetlerinin cirodaki payı düşmeye devam ediyor."Dursun Özbek: "Mağazıcılık... Sürekli büyüme halini 79 milyon euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sezon 701 bin forma satış rakamına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sene 412 bin forma sattık. 1 milyon forma satış hedefi için çalışıyoruz. Her Galatasaraylının orijinal forma alarak bu hedefe katkı sağlamasını hedefliyoruz."Dursun Özbek: "Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı."Dursun Özbek: "Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık."Dursun Özbek: "Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Futbol takımımız milli maç arasına lider girdi. 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gurur içinde taşımaya hazırız."Dursun Özbek: "Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final. 2. hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız."Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ibra oylamasının gizli yapılmasına dair verilen teklifin Divan Başkanlık Heyetince oylama olmaksızın geri çevrilmesi nedeniyle tartışma çıktı.Genel Kurul toplantısı başladı.