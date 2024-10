Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!

"Ben 20.051 Rana Filiz. 19 yaşımdayım. Geçtiğimiz hafta cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil katledildi. Onlar da 19 yaşındaydı. İkbal'in de Ayşenur'un da bugün bizimle nefes alıyor, gülüyor, hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor ve gençliklerini yaşıyor olmaları gerekirdi. Onlar artık bizimle değilken ben buradaysam eğer onlar için, katledilmiş tüm kadınlar için sesimizi duyurmak zorundayız. Türkiye'de 1 Ocak 2024'ten beri 298 kadın, kadına yönelik şiddetten dolayı hayatını kaybetti. 298 kadın! Bu kadınlara arasında eminim adını duyduğumuz, hala faili belirlenememiş 8 yaşındaki Narin, uğradığı cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Bebek de var. Ancak ne acıdır ki adını bir kez haberlerde duyduğu ya da sosyal medyada okuduğu, artık unuttuğu onlarca, yüzlerce kadın var 298 kadın arasında. Kadına şiddet sadece cinayetlerle sınırlı değil. Her gün kadınlar okul yolunda, işe giderken, otobüste, sokakta, ev içinde sözlü fiziksel ekonomik duygusal istismarla karşılaşıyor. Hepimiz Beyoğlu'nda tacize uğrayan, belki müdahale edilmese çok daha fazlasına maruz kalacak kadını duyduk. Salınan şüpheler sosyal medyanın tepkisiyle tekrar göz altına alındılar. Bu olay bizim duyduğumuz, kamunun güçlü tepki verdiği tek bir olay. Maalesef her kadının hikayesini duyup onlara yardımcı olamıyoruz. Her gün sayısız kadın, failini şikayet edemiyor veya belki de şikayet ediyor ama gerekli işlemler yapılmıyor. Tüm bu olanlardan sonra her kadının içindeki öldürülecek miyim, tacize uğrayacak mıyım korkusu her geçen gün artıyor. Artık güvende hissetmiyoruz. En temel hakkımız yaşama hakkı için her gün mücadele ediyoruz. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Güvende hissettiğimiz, öldürülmekten korkmadığımız bir dünyaya ihtiyacımız var. Bunun için uğraşmamız, çalışmamız gerek. Değişim oturduğumuz yerde her gün katledilen kadınları görüp, birkaç dakika üzülüp, ardından adlarını bile hatırlamadan devam ederek hiçbir aksiyon almadığımız sürece yaşanmayacak. Ben ve diğer Galatasaraylı kız arkadaşlarım, beraber bazı projeler yaratma aşamasındayız. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bu düzenin bozulmasına ufak da olsa katkımız olacak. Tüm kız kardeşlerime, kadınlarımıza borcumuzdur en azından denemek. Galatasaraylılar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız."