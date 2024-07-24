Galatasaray'da Dursun Özbek'e transfer şiiri!

Öcal Uluç, köşesinde Galatasaray ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Dursun Özbek'e transfer şiiri!
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24 Temmuz 2024 08:21
Öcal Uluç, Türkiye Gazetesi'nde Galatasaray ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

"Dursun Özbek'e şiir" başlığını kullanan Uluç, sarı-kırmızılı takıma transfer mesajında bulundu.

Öcal Uluç'un yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Galatasaray'ın bu kadrosu ile geçen sezon boyu yarışan Fenerbahçe, sezon açılışından beri, "Mourinho başta durmadan yıldız transferi" yaparken… Beşiktaş "yeni hocası" ile transfere doymazken… Trabzonspor "örnek 'nokta' transfer dizisini" sürdürürken… "25. şampiyonluk ve 5. yıldız" hedefine ulaşmak bile hayal olabilir… Kaldı ki, "Şampiyonlar Ligi için konulan" hedef; "asıl" Galatasaray'ın kasasını dolduracak hedef…"

"Sezon başı, "Dört büyükler içindeki psikolojik savaşı kaybeden" Galatasaray'da, Anadolu'da ağızlara pelesenk olmuş "Tarhana tartar, / Boğazımı yırtar / Baklava kardeş / Gel beni Kurtar" dörtlüğünü hatırlatan bir tablo var. Şöyle ki… Hatipoğlu yatar / Taraftar kızar / Albayrak kardeş / Gel Özbek'i kurtar!.."

 



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