Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen endişesi!

Nijerya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabve'ye son dakikada puan kaybetmesinin ardından Victor Osimhen büyük yıkım yaşadı. Galatasaray'da Nijeryalı golcünün moralini düzeltmek için harekete geçildi.

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Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen endişesi!
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27 Mart 2025 09:35
Galatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen endişesi yaşanıyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabve, Nijerya'ya 90. dakikada gol atarak skora denge getirmişti. Bu gol ve kaybedilen puan sonrası Nijerya'da Osimhen oldukça üzülmüştü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 87. dakikada oyundan çıkan Osimhen'in golün ardından yedek kulübesinde adeta yıkıldığı ve maçın bitmesiyle sahaya girerek arkadaşlarına sitem ettiği görülmüştü.

Osimhen'in Beşiktaş derbisi öncesinde moralinin bozulması Galatasaray'da paniğe neden oldu.

Hafif sakatlığı da bulunan Osimhen için sarı-kırmızılılar adeta alarm verdi.

Teknik heyet ve idareciler, bu sabah uçakla Türkiye'ye gelen Osimhen'le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atması için çalışacak.

BU SEZON OSIMHEN!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asiste imza attı. 

 
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