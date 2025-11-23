23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
0-012'
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
0-014'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da derbi öncesi kriz!

Galatasaray'da Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisini kaçıracak. Sarı-kırmızı takımda Roland Sallai de kırmızı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Galatasaray'da derbi öncesi sağ bekte kriz çıktı!

Galatasaray'da derbi öncesi kriz!
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray, iki önemli ismini ise kaybetti.

Sarı-kırmızı takımda Wilfried Singo, bu mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Galatasaray, Fildişili savunma oyuncusunun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

DERBİDE YOK!

Singo, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe derbilerini kaçıracak. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavisi için dört haftalık bir süreç öngörülüyor.


SALLAI DE YOK!

Galatasaray'da Roland Sallai de Gençlerbirliği maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Macar futbolcu, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

Galatasaray Singo ve Sallai ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sağ bek krizi ortaya çıktı.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Sarı-kırmızı takımda sağ bek oynayabilen bir diğer isim Kaan Ayhan'ın tedavisi de devam ediyor.

Okan Buruk, şimdiden derbide sağ bek için çözüm arayışlarına başladı.

MARIO LEMINA

Öte yandan Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında sakatlanan bir diğer isim olan Mario Lemina'nın son durumu daha sonra belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
