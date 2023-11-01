Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Tottenham, transfer döneminde Davinson Sanchez'e talip olan sarı kırmızılılardan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u istedi. Üzerine de 2 milyon avro daha verebileceğini iletti. Ancak Nelsson'dan 25 milyon avro bekleyen sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.
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Tottenham, transfer döneminde Davinson Sanchez'e talip olan sarı kırmızılılardan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u istedi. Üzerine de 2 milyon avro daha verebileceğini iletti. Ancak Nelsson'dan 25 milyon avro bekleyen sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.
GALATASARAY'DA SANCHEZ GERÇEĞİ HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ