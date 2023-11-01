Galatasaray'da Davinson Sanchez gerçeği!

Tottenham, Davinson Sanchez'i, Victor Nelsson + 2 milyon avro karşılığında Galatasaray'a vermeye hazırdı. Aslan 25 milyon avro beklentisi yüzünden bunu kabul etmedi, Danimarkalı kulübede kaldı...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Davinson Sanchez gerçeği!
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01 Kasım 2023 09:57
Son güncelleme 01 Kasım 2023 09:58
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'le ilgili gerçek ortaya çıktı.

Tottenham, transfer döneminde Davinson Sanchez'e talip olan sarı kırmızılılardan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u istedi. Üzerine de 2 milyon avro daha verebileceğini iletti. Ancak Nelsson'dan 25 milyon avro bekleyen sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti.

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