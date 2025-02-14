Galatasaray'da Cuesta sınıfta kaldı!

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Carlos Cuesta, Hollanda'da sınıfı geçemedi.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı ve sarı-kırmızılı forma ile Avrupa arenasında ilk kez 11'de yer aldı.
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılırken Cuesta da performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı ve sarı-kırmızılı forma ile Avrupa arenasında ilk kez 11'de yer aldı.
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılırken Cuesta da performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
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