Galatasaray'da Cuesta sınıfta kaldı!

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Carlos Cuesta, performansıyla sınıfı geçemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cuesta sınıfta kaldı!
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14 Şubat 2025 10:54
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Carlos Cuesta, Hollanda'da sınıfı geçemedi.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başladı ve sarı-kırmızılı forma ile Avrupa arenasında ilk kez 11'de yer aldı.

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılırken Cuesta da performansıyla hayal kırıklığı yarattı.


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