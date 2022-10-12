Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun gözü formada!

Bu sezon gözden düşen Berkan Kutlu, tekrar ilk 11'e girebilmek için sıkı çalışıyor.Genç oyuncu, sarı- kırmızılı takımla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çıktığı idmanların ardından Ataköy Atletizm Salonu'nda tek başına ekstra antrenman yapıyor.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 48 maça çıkan Berkan, bu sezon yedek kulübesine hapsoldu. 5 maçta 103 dakika sahada kalan Berkan, sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkabildi.