Galatasaray'da Batshuayi yedek kaldı

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen sezondan devam eden oyunculardan kurulu bir kadroyu siyah-beyazlı ekip karşısında sahaya sürdü.
Trendyol Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile karşılaştı.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı yer aldı.
Yeni transfer Batshuayi yedekte
Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.
Oliveira ve Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı
Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.
Şampiyon İstanbul'da sezonu açtı
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı.
Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.
Trendyol Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile karşılaştı.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı yer aldı.
Yeni transfer Batshuayi yedekte
Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.
Oliveira ve Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı
Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.
Şampiyon İstanbul'da sezonu açtı
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı.
Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.
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