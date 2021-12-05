Galatasaray'da Aytaç Kara 8 maç sonra kadroda

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig'de 8 maçın ardından kadroya alındı.



Sezon başında transfer edilen Aytaç, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almazken Süper Lig'de de uzun bir süredir müsabaka kadrosuna yazılmadı.



Son olarak 6. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan maçın 21 kişilik kadrosunda bulunan ve süre alamayan Aytaç, 8 karşılaşmanın ardından Altay mücadelesiyle kadroya girebildi.



Aytaç Kara, 90. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil oldu.





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