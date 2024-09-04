Galatasaray'da ayrılık yükleniyor: Hakim Ziyech

Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Hakim Ziyech, Katar kulüpleri ile görüşmelerde bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık yükleniyor: Hakim Ziyech
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04 Eylül 2024 00:28
Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Hakim Ziyech'in geleceğine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Hakim Ziyech, Al Gharafa dahil bazı Katar ekipleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Haberde, Ziyech'in bu görüşmeler sonucunda bir takımla anlaşması durumunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin feshedileceği ve bonservissiz şekilde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

OLYMPIAKOS OLMADI

Öte yandan Yunan basınından Sportime'ın haberine göre; Ziyech ile ilgilenen Yunanistan ekibi Olympiakos, çeşitli görüşmelere rağmen oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz kadrosuna kattığı Ziyech, 27 maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
 
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