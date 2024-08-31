Galatasaray'da ayrılık: Leo Dubois

Galatasaray, Leo Dubois'nın kontratının karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık: Leo Dubois
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31 Ağustos 2024 14:32
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 15:04
Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti... Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda art arda 4. veda yaşandı.

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı Lyon'a ve son olarak Olimpiu Morutan'ı Pisa'ya kiralayan sarı-kırmızılı takımdan ayrılan son isim Leo Dubois oldu.

YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de geçiren daha sonra ise takıma geri dönen Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY KARİYERİ

2022-2023 sezonun başında Fransız ekibi Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 29 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıktı.

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle mücadele etti.

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