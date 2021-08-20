Galatasaray'da Arda Turan'da ödem ve kanama

Galatasaray, Randers maçında sakatlanan Arda Turan'ın son durumunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan'da ödem ve kanama
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20 Ağustos 2021 16:16
Galatasaray, Randers ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Arda Turan'ın son durumunu açıkladı.

Tecrübeli oyuncuda sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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