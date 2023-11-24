Galatasaray'da Abdülkerim'e izin yok

Galatasaray'da gösterdiği performans ile büyük beğeni kazanan milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın transferine izin verilmeyecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim'e izin yok
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24 Kasım 2023 11:29
Galatasaray'da geride kalan sezon gösterdiği performansla adından söz ettirerek teknik adam Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'da da ortaya koyduğu performansla adından söz ettirdi.

TRANSFER İZNİ YOK

Devre arasında Abdülkerim'e birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyeceği öğrenildi.

CAMİANIN GÖZBEBEĞİ

Sarı-kırmızılı formayla 22 karşılaşmanın 20'sinde ilk 11 başlayan Abdülkerim, ortaya koyduğu performansla taraftar ve camianın en beğendiği isimler arasında yer aldı.



 
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