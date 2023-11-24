Galatasaray'da Abdülkerim'e izin yok

Galatasaray'da geride kalan sezon gösterdiği performansla adından söz ettirerek teknik adam Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'da da ortaya koyduğu performansla adından söz ettirdi.
TRANSFER İZNİ YOK
Devre arasında Abdülkerim'e birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyeceği öğrenildi.
CAMİANIN GÖZBEBEĞİ
Sarı-kırmızılı formayla 22 karşılaşmanın 20'sinde ilk 11 başlayan Abdülkerim, ortaya koyduğu performansla taraftar ve camianın en beğendiği isimler arasında yer aldı.
TRANSFER İZNİ YOK
Devre arasında Abdülkerim'e birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyeceği öğrenildi.
CAMİANIN GÖZBEBEĞİ
Sarı-kırmızılı formayla 22 karşılaşmanın 20'sinde ilk 11 başlayan Abdülkerim, ortaya koyduğu performansla taraftar ve camianın en beğendiği isimler arasında yer aldı.