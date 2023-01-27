Galatasaray'da 5 eksik, 1 sürpriz

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Mathias Ross kadroda yer almadı. Ross'un yanı sıra Haris Seferovic, Patrick Van Aanholt, Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi.Galatasaray'da ayrıca kart cezalısı Abdülkerim de Giresunspor maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş ise kafileye dahil edildi.