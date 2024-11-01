Galatasaray'da 4 ayda 337 bin forma

Bu sezon 79 milyon Euro ciroyla rekor kıran 4 ayda 337 bin forma satışı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 4 ayda 337 bin forma
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01 Kasım 2024 10:59
Bu sezon 79 milyon Euro ciroyla rekor kıran Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yeni yılda halka arz planlanıyor.

337 BİN FORMA SATILDI

Yeni forma sponsoru ile 1 milyon forma hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılı kulüpte 4 ay sonunda GS Store mağazalarında toplam 337 bin adet forma satışı gerçekleşti.

CİDDİ NAKİT AKIŞI SAĞLANDI
 Galatasaray yönetimi, halka arz ile birlikte kasasına ciddi miktarda nakit akışı sağlamak isterken rekor gelirler de şimdiden pozitif görüntü veriyor.



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