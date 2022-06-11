Galatasaray'da 2. Dursun Özbek dönemi

Galatasaray'da 2015-2018 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, bir kez daha göreve seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 2. Dursun Özbek dönemi
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11 Haziran 2022 22:45
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:


Dönem

 Başkan
1905-18, 1925

 Ali Sami Yen
1919-22, 1934

 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52

 Yusuf Ziya Öniş
1925

 Ali Haydar Şekip
1926

 Ahmet Robenson
1927

 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29

 Necmettin Sadak
1929-30

 Abidin Daver
1930-31, 1933

 Ahmet Kara
1931-32

 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34

 Ali Haydar Barşal
1933

 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36

 Ethem Menemencioğlu
1936-37

 Saim Gogen
1937-39, 1944

 Sedat Ziya Kantoğlu
1939

 Nizan Nuri
1939

 Adnan Akıska
1940-42

 Tevfik Ali Çınar
1942-43

 Osman Dardağan
1944-46

 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68

 Suphi Batur
1953, 1962-64

 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62

 Refik Selimoğlu
1957-59

 Sadık Giz
1969-73, 1975-79

 Selahattin Beyazıt
1973-75

 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86

 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90

 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96

 Alp Yalman
1996-2001

 Faruk Süren
2001-2002

 Mehmet Cansun
2002-2008

 Özhan Canaydın
2008-2011

 Adnan Polat
2011-2014

 Ünal Aysal
2014-2015

 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2015-2018

 Dursun Özbek
2018-2021

 Mustafa Cengiz
2021-2022

 Burak Elmas
 

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