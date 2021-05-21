Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

Galatasaray'da sorunlara bir yenisi eklendi. Takımdan ayrılacak oyuncuların fazla olması nedeniyle yeni yönetimin 'borçsuzluk kağıdı' alırken 14 milyon euro bulması gerektiği öğrenildi

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
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21 Mayıs 2021 08:12
Galatasaray'da bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim'in durumu, diğer taraftan yeni transfer ve sözleşmesi biten oyuncuların durumu derken şimdi de 'borçsuzluk kağıdı' sıkıntısı yaşanıyor.

Seçim sürecinin uzaması ve son olarak yeni başkanın 19 Haziran'da seçileceğinin açıklanmasından sonra sarı-kırmızılılardaki belirsizlik artarak sürüyor.

Cim-Bom'da ödemelerin ötelenmesi nedeniyle yeni yönetimin göreve başlayacağı ilk günlerde zor zamanlar bekliyor.

GİDENLER VE SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödemesi gereken sarı-kırmızılıların giden ve sözleşmesi biten oyuncuların fazla olmasından dolayı işi kolay olmayacak. Normal dönemde futbolculara senetle ilerisi için ödeme günü verilirken, 12 oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi bu konuda işleri zorlaştıracak.

Diğer taraftan 19 Haziran'da seçim yapılsa bile 24-25 Haziran'dan önce yeni yönetimin mazbatasını alamayacağı, kısa süre içinde büyük bir yükün altına gireceği belirtildi. 


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