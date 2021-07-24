Galatasaray, Cicaldau transferinin maliyetini duyurdu

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferini resmen açıkladı. (Hagi'nin mesajı, TIKLAYIN)
İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.
BONSERVİS BEDELİ KAP'A BİLDİRİLDİ
Cicaldau için kulübüne 3 yıl içinde 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma bedeli eklendi. 5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.
HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ
Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.
İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.
BONSERVİS BEDELİ KAP'A BİLDİRİLDİ
Cicaldau için kulübüne 3 yıl içinde 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma bedeli eklendi. 5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.
HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ
Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.