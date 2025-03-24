Galatasaray, çeyrek final için parkede! Rakip Manisa Basket

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun altıncı ve son haftasında 25 Mart Salı günü Manisa Basket Divissa'yı ağırlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'da yayımlanacak.
J Grubu'nda 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımının 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturduğu grupta ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray, kaybetmesi halinde ise gruptan çıkmayı garantileyen lider Unicaja'nın Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u mağlup etmesini bekleyecek.
Manisa Basket ise grupta yaptığı 5 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Dört takımın yer aldığı grupta son sırada yer alan Manisa temsilcisinin çeyrek finale çıkma şansı bulunmuyor.
Grupta iki takım arasında Manisa'da yapılan maçı sarı-kırmızılı ekip 96-85 kazanmıştı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'da yayımlanacak.
J Grubu'nda 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımının 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturduğu grupta ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray, kaybetmesi halinde ise gruptan çıkmayı garantileyen lider Unicaja'nın Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u mağlup etmesini bekleyecek.
Manisa Basket ise grupta yaptığı 5 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Dört takımın yer aldığı grupta son sırada yer alan Manisa temsilcisinin çeyrek finale çıkma şansı bulunmuyor.
Grupta iki takım arasında Manisa'da yapılan maçı sarı-kırmızılı ekip 96-85 kazanmıştı.