Galatasaray, Berkay Yılmaz ile anlaştı

Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile anlaştı. Freiburg'a teklif yapan Sarı-kırmızılı ekip, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Berkay Yılmaz ile anlaştı
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03 Ocak 2024 22:45
Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol bek transferinde Freiburg forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Berkay Yılmaz'ı gözüne kestirmişti. Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu için hareketli dakikalar başladı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, genç oyuncu Berkay Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

CEVAP BEKLENİYOR

Freiburg'a daha önce resmi teklifte bulunan Sarı-kırmızılı ekibin, Alman ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi. 

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Berkay Yılmaz'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Freiburg II takımında bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Berkay Yılmaz, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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