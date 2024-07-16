Galatasaray, Bayern Münih ile iki yıldız için masada

Berlin'deki EURO 2024 Finali'ni izlemek üzere Almanya'ya giden yönetim ve teknik heyetin buradan Münih'e geçerek Bayern'in iki yıldızı için bir görüşme yaptığı ve bu transfer toplantısının da kısmen olumlu geçtiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Bayern Münih ile iki yıldız için masada
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16 Temmuz 2024 08:49
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 08:50
Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, Avusturya kampı devam ederken, EURO 2024 Finali'ni izlemek üzere Almanya'ya gitti.

Berlin'deki dev final oynanmadan önce Münih'te de birtakım ziyaretlerde bulunduğu öğrenilen Sarı-Kırmızılı kafilenin hedefinde Bayern'in iki yıldızı vardı.

HEDEF GORETZKA VE MAZRAOUI

Galatasaray, burada Leon Goretzka ve Noussair Mazraoui için görüşmelerde bulundu. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Münih'teki bu transfer toplantısı kısmen olumlu geçti.

Tarafların Goretzka'nın bonservisi konusunda hedeflenen noktaya gelemediği, kiralama teklifinin ise Bayern Yönetimi tarafından kabul görmediği bildirildi.

Mazraoui konusunda ise süreç daha pozitif ilerliyor. Ara transferde Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray, şimdi Alman devinin sağ beki Mazraoui'yi kadrosuna katmaya çalışıyor ve yapılan ilk teklife olumlu geri dönüldüğü kaydedildi.

ALMANLAR DA ANLAŞMAYA HAZIR

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sık sık formasını kaybeden Faslı futbolcu, aynı zamanda Hakim Ziyech'in yakın arkadaşı ve ikilinin Galatasaray konusunda sık sık görüştükleri öğrenildi. Bayern, 26 yaşındaki oyuncuyu bu yaz döneminde elden çıkarmanın hesapları içerisinde.

Goretzka sürecinin olumsuz ilerlemesinin sebebi ise sadece oyuncunun yüksek maaşı değil, aynı zamanda Bayern Münih'in astronomik bonservis talebi. Birkaç hafta önce de 30 yaşındaki oyuncu için Münih'e teklif yapılmış, ancak 30 milyon Euro gibi bir rakam ortaya atılmıştı.

İNDİRİME GİTMESİ BEKLENİYOR

Bayern'in şu sıralarda da 20 milyon Euro civarında bir beklentiye sahip olduğu öğrenildi. Goretzka'nın da senelik 9 milyon Euro maliyeti söz konusu. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki günlerde bu rakamları ciddi şekilde aşağı çekmeye çalışacak. 

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