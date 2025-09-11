Galatasaray Basketbol, Lokomotiv Kuban'ı mağlup etti!

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 103-96 yendi.

calendar 11 Eylül 2025 01:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Rusya ekibi Lokomotiv Kuban'ı 103-96 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği sarı-kırmızılıların 26-23 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray MCT Technic, devre arasına da 49-43 önde girdi.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı takım, maçı 103-96 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
