'Galatasaray, Bakayoko için teklif yaptı'

Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tiemoue Bakayoko ile yollarını ayırmak istiyor.



G.SARAY'IN TEKLİFİNİ İLETTİ



Milan'la görüşme yapan Bakayoko'nun, kendisine Galatasaray'dan bir teklif geldiğini İtalyan ekibinin yönetimine ilettiği aktarıldı.



İKİ TAKIM DAHA DEVREDE



Fildişili futbolcuyla ayrıca Türkiye'den Adana Demirspor ve Yunanistan'tan da Olympiakos'un ilgisinin olduğu yazıldı. Ancak Bakayoko'nun bir sonraki takımından şu an için emin olmadığı kaydedildi.



Milan'da sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 18 maça çıkan Bakayoko skor katkısı sağlayamadı.



Milan'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bakayoko'nun, bonservisinin olduğu Chelsea ile sözleşmesi de gelecek yaz sona eriyor.





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