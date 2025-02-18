Galatasaray-AZ Alkmaar maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray-AZ Alkmaar maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
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18 Şubat 2025 16:24

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. 

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak.

Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

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