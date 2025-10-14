14 Ekim
Estonya-Moldova
1-043'
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
2-045'
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray, Avrupa devlerini geçti!

Trendyol Süper Lig'de 8 haftada topladığı 22 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok puan toplayan 4 takım arasına girdi.

calendar 14 Ekim 2025 18:25
Fotoğraf: AA
Galatasaray, bu sezonki etkileyici performansıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa genelinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'de 8 haftada 22 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde yapılan değerlendirmede en iyi 4 takım arasında yer aldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ekim ayı milli arası öncesinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerini puan ortalamasında geride bıraktı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde ise liderlik yarışları Galatasaray'ın temposuna yetişemedi. İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 7 maçta 16 puan toplayabildi. İspanya LaLiga'da Real Madrid 8 maçta 21 puanla zirvede. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih 6 maçta 18 puanla ilk sırada yer alırken, İtalya Serie A'da Napoli aynı maç sayısında 15 puanda kaldı. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain 7 haftayı 16 puanla tamamladı.

Portekiz'de Porto ve Hollanda'da Feyenoord da 8 maçta 22 puanla Galatasaray'la aynı performansı sergiledi.

Bu üç takımı geçen tek ekip, Belçika Ligi lideri Saint Gilloise oldu. Belçika temsilcisi 10 maçta 23 puanla Avrupa genelinde en yüksek puan ortalamasına ulaştı. İskoçya'da ise Hearts, 7 maçta topladığı 19 puanla zirvede bulunuyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
