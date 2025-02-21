Galatasaray, Avrupa'da son 6 maçını kazanamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.
"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.
"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.
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