Galatasaray, Avrupa'da son 6 maçını kazanamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da son 6 maçını kazanamadı
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21 Şubat 2025 08:56
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.


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