UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray beklemediği bir mağlubiyet aldı ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti.Galatasaray'ın golünü 54. dakikada Christian Luyindama kaydetti. Benfica'nın golleri 27. dakikada (penaltı) Eduardo Salvio ve 67. dakikada Haris Seferoviç'ten geldi.Sarı-kırmızılılar, Benfica karşısında beklemediği bir mağlubiyet alarak rövanş öncesinde avantajı Portekizli rakibine kaptırdı. Galatasaray, 2-1'in rövanşını 21 Şubat Perşembe akşamı Portekiz'de oynayacak.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Fernando Reges'e formayı verdi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mariano Filho, yedekler arasında yer aldı.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Donk ve Mariano'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün oturdu.Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.Benfica'nın, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusu maçın kadrosunda yer almadı. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul'a getirilmedi.Galatasaray, Benfica maçına iyi başlama düşüncesiyle çıktı ama Benfica ilk dakikalarda yoğun press yaparak sarı-kırmızılı takımın etkili olmasına izin vermedi. Galatasaray, ilk 10dakikalık bölümün ardından oyunda kontrolü eline aldı ve Benfica kalesien gitmeye başladı. Henry Onyekuru, Youens Belhanda ve Sofiane Feghouli üzerinden topu Mbaye Diagne'ye taşımaya çalışan Galatasaray, zaman zaman kornerlerde de oldukça etkili oldu.Benfica, Galatasaray'ın topa sahip olduğu anlarda kendi yarı sahasında kalabalık kalırken, hızlı ataklarla ileri çıkmayaçalıştı. Galatasaray ise ssavunmada hata yapmazken, tartışmalı bir düdük, olay yarattı. Sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao'nun ceza sahasında topla elle oynadığını belirtti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcuların itirazı kararı değiştirmedi ve Salvio, yerden direk dibine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.Golden sonra taraftarının desteğiyle toparlanan Galatasaray, ilk yarının son bölümünde oyunu tam anlamıyla Benfica yarı sahasında yıktı. Kanatları kullanarak Benfica kalesine gitmeye çalışan Galatasaray, Portekizli rakibine nefes aldırmadı. Duran toplarda da tehlikeler yaratan Galatasaray, ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı ve soyunma odasında Benfica'nın üstünlüğüyle gidildi.İkinci yarıya gol ve goller bulmak için istekli başlayan Galatasaray, Benfica'ya top vermedi ve rakip yarı sahada oldukça üretken bir görüntü çizdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında ise Galatasaray'ın beklediği beraberlik golü geldi. Sol kanattan Nagatomo'nun ortasında arka direkte çok iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ve ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.Galatasaray'ın golü statta büyük sevinç yaratırken, sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci golü bulabilmek adına aynı oyununa devam etti. Fakat dakika 64'te beklenmedik bir hata, sarı-kırmızılıları fazlasıyla üzdü. Sağ kanattan savunma arkasına atılan derin topa harketlenen Seferovic, Marcao'dan önce topa hamlesini yaptı. Seferovic, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve bu gol büyük üzüntü yaşattı.Benfica'nın ikinci golünün ardından hamle yapma kararı alan Fatih Terim, Linnes'in yerine Mariano'yu Badou Nidaye'nin yerine de Sinan Gümüş'ü oyuna sürdü. Sarı-kırmızılı takım, bu değişikliklerin ardından bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Karşılaşmada dakikalar hızla ilerlerken, Galatasaray beraberlik golünü bulamadı ve çalan son düdükle, sarı-kırmızılılar eşleşmenin ilk ayağını 2-1 kaybetti.12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı.19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1.35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti.51. dakikada gelişen Benfica atağında Gabriel'in pasıyla topla buluşan Seferovic'in ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.54. dakikada Galatasaray beraberlik golünü attı. Sol kanattan Nagatomo'nun arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.61. dakikada savunmada hata yapan Luyindama'dan topu kapan Seferovic, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Luyindama'nın müdahalesine rağmen sol çaprazdan topa vurdu, Muslera meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.64. dakikada Benfica bir kez daha öne geçti. Benfica savunmasından gelişi güzel gönderilen uzun topa Marcao dokunamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topa ağlarla buluşturdu: 1-2.85. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Vlachodimos son anda kurtardı. Boşta kalan topa Diagne hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.Türk TelekomJesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla (İspanya)Muslera, Linnes (Dk. 73 Mariano), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, DiagneVlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio (Dk. 48 Gabriel), Fernandes (Dk. 87 Samaris), Florentino, Cervi (Dk. 81 Krovinovic), Felix, SeferovicDk. 28 Salvio (Penaltıdan), Dk. 64 Seferovic (Benfica), Dk. 54 Luyindama (Galatasaray)Dk. 40 Fernando, Dk. 50 Ndiaye, Dk. 70 Nagatomo (Galatasaray), Dk. 41 Fernandes, Dk. 53 Gabriel, Dk. 90+4 Felix (Benfica)