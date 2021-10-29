Galatasaray, Assunçao'yu gönderiyor

21 yaşındaki futbolcu, devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim olacak. Brezilyalı futbolcunun yetenekli olmasına karşın fiziksel olarak oynadığı pozisyon için yetersiz bulunduğu belirtildi.

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Galatasaray, Assunçao'yu gönderiyor
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29 Ekim 2021 07:56

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