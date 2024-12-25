Galatasaray aşama kaydetti: Issa Kabore

Sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, bonservisi Manchester City'de bulunan Issa Kabore ile ilgileniyor. Yıldız isim için yeni gelişme yaşandı. Detaylar..

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray aşama kaydetti: Issa Kabore
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25 Aralık 2024 08:03
Son güncelleme 25 Aralık 2024 08:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Issa Kabore geldi. Sarı kırmızılılarda, Issa Kabore için önemli bir aşama kaydedildi

Haberde Okan Buruk'un son kararını vermesinin beklendiği, onay verilmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Benfica'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sağ bekin bonservisi için Manchester City ile pazarlıklar başlayacak.

Burkina Fasolu futbolcu için sarı-kırmızılılar 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

OYNADIĞI MEVKİLER

Kariyerinde hem sağ bek, hem sol bek hem de kanat bek olarak oynayan Kabore'nin Okan Buruk'un sistemine uyduğu belirtildi. Bu sezon Benfica'da 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. 

 
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