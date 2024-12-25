Galatasaray aşama kaydetti: Issa Kabore

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Issa Kabore geldi. Sarı kırmızılılarda, Issa Kabore için önemli bir aşama kaydedildi
Haberde Okan Buruk'un son kararını vermesinin beklendiği, onay verilmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Benfica'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sağ bekin bonservisi için Manchester City ile pazarlıklar başlayacak.
Burkina Fasolu futbolcu için sarı-kırmızılılar 6 milyon euroyu gözden çıkardı.
OYNADIĞI MEVKİLER
Kariyerinde hem sağ bek, hem sol bek hem de kanat bek olarak oynayan Kabore'nin Okan Buruk'un sistemine uyduğu belirtildi. Bu sezon Benfica'da 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı.
Haberde Okan Buruk'un son kararını vermesinin beklendiği, onay verilmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Benfica'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sağ bekin bonservisi için Manchester City ile pazarlıklar başlayacak.
Burkina Fasolu futbolcu için sarı-kırmızılılar 6 milyon euroyu gözden çıkardı.
OYNADIĞI MEVKİLER
Kariyerinde hem sağ bek, hem sol bek hem de kanat bek olarak oynayan Kabore'nin Okan Buruk'un sistemine uyduğu belirtildi. Bu sezon Benfica'da 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı.