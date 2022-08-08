Galatasaray, Antalyaspor'a karşı son 13 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 7 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.



Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.



Antalya'da 7 maçtır yenilmiyor



Galatasaray, rakibiyle Antalya'da yaptığı son 7 maçı da kaybetmedi.



Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 7 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.







