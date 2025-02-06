Galatasaray açıklamaya hazırlanıyor: Carlos Cuesta

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
"İSTANBUL'A GELDİ" İDDİASI
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.
BONSERVİSİ
Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR
Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.
Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
"İSTANBUL'A GELDİ" İDDİASI
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.
BONSERVİSİ
Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR
Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.