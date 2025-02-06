Galatasaray açıklamaya hazırlanıyor: Carlos Cuesta

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray açıklamaya hazırlanıyor: Carlos Cuesta
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06 Şubat 2025 13:39
Son güncelleme 06 Şubat 2025 13:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçti.

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

"İSTANBUL'A GELDİ" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.

BONSERVİSİ

Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

 
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