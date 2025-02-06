Galatasaray açıklamaya hazırlanıyor: Carlos Cuesta

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.





Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.