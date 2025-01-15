Galatasaray'a sürpriz öneri: Kyle Walker

Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi, sarı kırmızılılara sürpriz bir öneriyle geldi.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; George Gardi, Manchester City'den Kyle Walker'i Galatasaray'a önerdi.
GALATASARAY KARARINI VERDİ
İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi son kararını verdi.
Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre önce görüşmelere başladı. Ayrıca Galatasaray'ın oyuncu için önerdiği rakamın 3.5-4 milyon euro olduğu belirtildi.
Kyle Walker, bu sezon İngiliz devinde toplam 18 maça çıktı ve gol veya asist katkısı yapamadı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; George Gardi, Manchester City'den Kyle Walker'i Galatasaray'a önerdi.
GALATASARAY KARARINI VERDİ
İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi son kararını verdi.
Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre önce görüşmelere başladı. Ayrıca Galatasaray'ın oyuncu için önerdiği rakamın 3.5-4 milyon euro olduğu belirtildi.
Kyle Walker, bu sezon İngiliz devinde toplam 18 maça çıktı ve gol veya asist katkısı yapamadı.