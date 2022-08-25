Galatasaray'a, Fransa'dan 20'lik kanat

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan yeni bir isim öne sürüldü.



Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'un finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.



Galatasaray'ın, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için yalnız olmadığı, Traore ile ilgilenen bir diğer kulübün de Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol olduğu kaydedildi.



Güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösterilen Gine asıllı Fransız futbolcu, geçen sezon Bordeaux formasıyla 3 maçta süre aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ