Galatasaray'a, Fransa'dan 20'lik kanat

Galatasaray, Bordeaux ile sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amadou Traore ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a, Fransa'dan 20'lik kanat
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25 Ağustos 2022 16:47
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan yeni bir isim öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'un finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'ın, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için yalnız olmadığı, Traore ile ilgilenen bir diğer kulübün de Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol olduğu kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösterilen Gine asıllı Fransız futbolcu, geçen sezon Bordeaux formasıyla 3 maçta süre aldı.

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