Galatasaray'a City'den genç yetenek!

Galatasaray'ın Manchester City'nin U23 takımında forma giydiği yıldız oyuncu Kayky ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a City'den genç yetenek!
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01 Haziran 2022 12:06
Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

11 Haziranda'ki seçim sonrası transfer çalışmalarını hızlandıracak olan sarı-kırmızılılarda gündeme Manchester City'nin sezon başında Fluminense'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki yıldız adayı Kayky da Silva geldi.

Sabah'ın haberine göre oyuncunun gelecek sezon için 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.

Brezilyalı genç oyuncu U23 takımıyla çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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