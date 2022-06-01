Galatasaray'a City'den genç yetenek!

Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.



11 Haziranda'ki seçim sonrası transfer çalışmalarını hızlandıracak olan sarı-kırmızılılarda gündeme Manchester City'nin sezon başında Fluminense'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki yıldız adayı Kayky da Silva geldi.



Sabah'ın haberine göre oyuncunun gelecek sezon için 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.



Brezilyalı genç oyuncu U23 takımıyla çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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