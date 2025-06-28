Sacha Boey, Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı camiada hafızalara kazınmayı başarmıştı.
Bayern Münih'de oynayan futbolcunun Galatasaray'a geri dönme ihtimali gündemdeydi. Son olarak Fransız sağ bek için Fransa'dan talip oluğu öne sürüldü.
MARSILYA TALİP
Öte yandan Footmercato'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Marsilya, Boey ile ilgileniyor. Boey'in şimdilik Bayern'de kalmayı planladığı belirtilirken futbolcuya İngiliz kulüplerinden de ilgi var.
BAYERN SATMAK İSTİYOR
Marsilya Sacha Boey'i ile kiralamak istiyor. Bayern Münih ise kalıcı bir transfer istiyor.
Bayern Münih'de oynayan futbolcunun Galatasaray'a geri dönme ihtimali gündemdeydi. Son olarak Fransız sağ bek için Fransa'dan talip oluğu öne sürüldü.
MARSILYA TALİP
Öte yandan Footmercato'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Marsilya, Boey ile ilgileniyor. Boey'in şimdilik Bayern'de kalmayı planladığı belirtilirken futbolcuya İngiliz kulüplerinden de ilgi var.
BAYERN SATMAK İSTİYOR
Marsilya Sacha Boey'i ile kiralamak istiyor. Bayern Münih ise kalıcı bir transfer istiyor.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...