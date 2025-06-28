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Galatasaray'a Boey'de Fransız devi rakip!

Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Sacha Boey için Marsilya'nın devrede olduğu öne sürüldü.

calendar 28 Haziran 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Boey'de Fransız devi rakip!
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Sacha Boey, Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı camiada hafızalara kazınmayı başarmıştı.

Bayern Münih'de oynayan futbolcunun Galatasaray'a geri dönme ihtimali gündemdeydi. Son olarak Fransız sağ bek için Fransa'dan talip oluğu öne sürüldü. 

MARSILYA TALİP

Öte yandan Footmercato'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Marsilya, Boey ile ilgileniyor. Boey'in şimdilik Bayern'de kalmayı planladığı belirtilirken futbolcuya İngiliz kulüplerinden de ilgi var.

BAYERN SATMAK İSTİYOR

Marsilya Sacha Boey'i ile kiralamak istiyor. Bayern Münih ise kalıcı bir transfer istiyor. 


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