Galatasaray'a 11 milyar TL'lik dev proje

Kemerburgaz'da bulunan yeni tesislerine geçen Galatasaray'da sıra, sarı kırmızılı kulübün tarihinin önemli bir parçası olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nda yapılacak dev projeye geldi.
Florya'da Galatasaray'ın öncülüğünde bir emlak projesi gerçekleştirilecek.
Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak.
BEKLENTİ 300 MİLYON DOLAR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılı kulübün bu projeden beklentisi 300 milyon dolar (11 milyar TL).
Florya'da Galatasaray'ın öncülüğünde bir emlak projesi gerçekleştirilecek.
Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak.
BEKLENTİ 300 MİLYON DOLAR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılı kulübün bu projeden beklentisi 300 milyon dolar (11 milyar TL).