Galatasaray'a 11 milyar TL'lik dev proje

Antrenmanlarını Kemerburgaz'da inşa edilen yeni tesislerinde yapmaya başlayan Galatasaray'da, Florya Projesi'nin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atılmış oldu.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 11 milyar TL'lik dev proje
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01 Mart 2025 10:46
Son güncelleme 01 Mart 2025 11:09
Kemerburgaz'da bulunan yeni tesislerine geçen Galatasaray'da sıra, sarı kırmızılı kulübün tarihinin önemli bir parçası olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nda yapılacak dev projeye geldi.

Florya'da Galatasaray'ın öncülüğünde bir emlak projesi gerçekleştirilecek. 

Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak.

BEKLENTİ 300 MİLYON DOLAR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılı kulübün bu projeden beklentisi 300 milyon dolar (11 milyar TL). 
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