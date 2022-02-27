Galatasaray, 4 maç sonra evinde kazandı

Galatasaray, 2 ayı aşkın süre sonra Nef Stadyumu'nda kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 4 maç sonra evinde kazandı
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27 Şubat 2022 21:49
Galatasaray, Nef Stadı'nda 2 ayı aşkın süre sonra maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 25 Aralık 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u yendikten sonra sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

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