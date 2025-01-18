Galatasaray 3 kez ofsayta takıldı!

Galatasaray, Hatayspor ağlarına 4 gol gönderse de 1'i geçerli oldu.

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Galatasaray 3 kez ofsayta takıldı!
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18 Ocak 2025 12:00
Galatasaray, Hatayspor ağlarına 4 gol gönderdi ama sadece biri sayıldı.

Osimhen, 26. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde fileleri havalandırdı ama ofsayta takıldı. 69. dakikada yine Nijeryalı yıldız, Sallai'nin savunmadan seken şutunu tamamladı ancak golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

79. dakikada bu sefer Barış Alper Yılmaz, ofsaytta kaldı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasındaki Davinson Sanchez'in, yaptığı kafa vuruşu, arka direkte Barış Alper'in önünde kaldı.

Barış, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından ofsayt kararı çıktı.

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