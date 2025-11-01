Galatasaray, 22 maç sonra sessiz kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti.
Galatasaray, gol atamadığı son maçı geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı.
Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran "Cimbom" ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.
