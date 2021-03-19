Galatasaray, 2012-13'ten sonra ilk kez bu kadar kızardı

Galatasaray, Rizespor maçında bir kez daha 10 kişi kaldı ve 8 yıl sonra ilki yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon 31 haftada 7 oyuncu kırmızı kart gördü ve Galatasaray 2012/13'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.
Galatasaray'da bu sezon kırmızı kart gören isimler;
DeAndre Yedlin
Mostafa Mohamed
Radamel Falcao
Oghenekaro Etebo
Emre Kılınç
Marcao
Mbaye Diagne
Sarı-kırmızılılarda bu sezon 31 haftada 7 oyuncu kırmızı kart gördü ve Galatasaray 2012/13'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.
Galatasaray'da bu sezon kırmızı kart gören isimler;
DeAndre Yedlin
Mostafa Mohamed
Radamel Falcao
Oghenekaro Etebo
Emre Kılınç
Marcao
Mbaye Diagne